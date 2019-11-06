台北市警文山一分局員警王柏鈞，涉嫌夥同男子洪清瑞、林敬富，自稱「維安查報隊」成員，假冒調查局台北市調查處大安站組長身分，以向80歲廖姓建商宣稱掌握他包養小三的證據，將揭發偵辦其婚外情醜聞為由，向廖索款詐騙600多萬元，檢方訊後，依涉犯詐欺罪嫌重大，有串證之虞，將洪清瑞、林敬富2人聲押禁見，諭令王柏鈞交保120萬，因王拿不出保金，改聲請羈押禁見，台北地方法院開庭後，今(6)日裁准3人羈押禁見。

據了解，被騙的退休廖姓建商，在業界小有名氣，他因去年被自稱是台北市調查處大安站某組長、及「維安查報隊」成員，宣稱已掌握到他長期包養小三，有婚外情的具體事證，暗示他拿錢來擺平此事。廖誤信，去年多次交付20萬、50萬元不等金錢，其中曾支付一大筆500萬鉅款。

事後廖男拒絕再給付款項，不料竟遭人痛毆導致失憶，被送醫住院治療，廖男女兒帶老父向台北市調查處檢舉，才發現向他索款的大安站組長是假冒，始知受騙。市調處大安站因同仁遭人冒名對外詐騙，展開蒐證調查，查出洪清瑞、王柏鈞及林敬富3人涉案。

(中時 )