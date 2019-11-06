近年食安議題受到社會大眾重視，在地農產成了餐桌新寵兒，台南胡麻品質佳，周邊開發出的加工產品也受到消費者青睞，台南市胡麻種植面積1469公頃，年產量約1497公噸，居全台第一，但今年播種期因豪雨推遲，農民依目前生長狀況「慢一拍」的狀況判斷，年底收成減產機會大，只希望老天多幫忙。

秋作胡麻因播種時氣溫較高，發芽天數短、較早開花，生長期約3個月，通常在8、9月播種，年底到隔年1月就能收成，今年因播種的時間較晚，生長速度明顯受到影響，正常胡麻到採收時至少得長到170公分，現在農民判斷頂多長到150公分左右。

劉姓農民表示，胡麻需要不斷長高，並隨著高度一層層的開花結果，胡麻長得越高果莢越多，單位產量自然越多，入冬後氣溫若驟降，植株就會停止生長，若以目前速度看來，頂多到成人的膝蓋高度，大約只能長到150公分左右，因此減產情況已經無法避免，減產比例有待觀察。

去年胡麻盛產，價格也維持不錯水準，增加農民種植意願，以安定區農會為例，今年契作面積就從38公頃增加到60公頃，農會也將每分地契作收購量減半以調整供需，善化、西港農會則分別在11月中旬、12月初舉辦台南胡麻季文化產業活動，協助推廣周邊產品。

(中時 )