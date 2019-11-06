一場溫馨感人的穿越時空音樂饗宴「夢想成真、圓夢巨人」今日在正修科技大學登場！努力學習的「小蝸牛」時尚生活創意設計系二年級同學張雅涵，製作羊毛氈吊飾與襪子娃娃玩偶義賣，全數捐贈華山基金會，單親媽媽進修院校企管系四年級同學姜俊玲，通過歌聲溫暖護理之家爺爺奶奶的心。

校長龔瑞璋表示，兩位圓夢巨人雖有先天及後天限制，但憑著堅定的毅力與決心，終能克服挫折、學習第二專長，特致贈獎牌給2人，肯定她們不向命運低頭的精神。

張雅涵小時曾因數學的學習困境，對學習有所退縮，2年前進入時尚系，不斷摸索自己是否適合，透過圓夢計畫，將專長手工藝融入服務，在關愛輔導中心工讀期間，製作出精美羊毛氈吊飾與襪子娃娃玩偶，並將專長作品義賣，所得全數捐贈華山基金會，善盡社會責任，透過才華照亮別人。

姜俊玲年輕失婚曾為憂鬱症所苦，歷經漫長艱辛的歷程，獨自撫養2個孩子長大，3年前來到正修科大，克服困境讓自己學習成長，透過圓夢計畫服務社區老人，關懷社區長輩，她說，很感謝正修對特殊學生的照顧，讓她有機會提升自己、找到自我，感恩上帝一路帶領。

關愛輔導中心主任黃淑滿說，希望藉由圓夢計畫，讓每位學生都能成為助人者，一圓夢想成為社會的正能量。

(中時 )