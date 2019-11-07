環顧全球，縱觀歷史，大陸年輕一代的青年在嶄露頭角中，大陸的新青年不僅能夠遠洋到海外去，也可以到基層到農村去，而且他們還關心特殊群體，這特殊群體不是一般的群體，很多是人家望而生畏，甚至是敬而遠之的群體，就是愛滋病群體。其中有一位觀察員李曉丹進了北大不久就參加了防愛組織，從來沒有間斷過。

大陸的新時代新青年

2012年李曉丹進入北大哲學系讀書，就成為了一名紅絲帶志願者，代表著對愛滋病受影響的人，對他們關心的人的統稱。第一次來到了大陸安徽農村，對50多個受到愛滋病影響的孩子們開展夏令營，希望幫助孩子們實現一些願望。

李曉丹覺得這些孩子們，從來不缺少愛，他們心裡懷著滿滿的愛，一直都在等待，她從此下定決心把紅絲帶志願服務當成一生的事業去完成。接下來這幾年來裡面，她和同學們每年都會去到那裡，這樣的互動成為了日常當中最正常不過的事情，我們成為了彼此生命當中的親人。其實這麼多年，這些孩子們不斷地塑造著李曉丹。

大陸的新時代新青年(圖/東南衛視)

李曉丹所做的一切志願服務也好，公益也好，都感到無窮無盡的幸福感。並且在這個過程當中，也迅速的去瞭解了這個社會，去看到了很多可能很多現實的問題，李曉丹給現在新時代青年一句話，就是「走好選擇的路，別只走好走的路」。

(中時電子報)