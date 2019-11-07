去年曾轟動紐西蘭一時的英國女背包客命案6日再次開庭，其中在庭上透露更多犯案過程，檢察官指出兇嫌利用約會軟體認識女背包客，將其勒死後不但若無其事看色情片，並將其屍體照上傳至個人社群平台，之後又再約會軟體上約新歡。兇嫌雖然承認將其屍體裝於行李箱並埋於郊區，但其辯護律師否認犯案，並稱這是因「窒息式性愛」而出的意外。

據英媒《每日郵報》報導，英國女背包客米蘭（Grace Millane）去年12月2日在為期一年的世界旅行中失蹤，當時她已到紐西蘭兩週，並在當月9日在奧克蘭郊區的懷塔克雷山區（Waitakere Ranges）發現她的屍體。警方先前表示，米蘭生前最後畫面是和一名男子一同進入奧克蘭市區內的旅館，該名男子先前已遭奧克蘭地方法院以謀殺米蘭的罪名起訴。

奧克蘭高等法院5日就此命案開庭，檢察官麥克考布希（Robin McCoubrey）指出，米蘭與兇嫌是在約會軟體Tinder上認識的，在傳出失蹤前曾與兇嫌一同去了當地的酒吧與餐廳，監控攝影機還拍到兩人接吻。而米蘭生前最後身影是與兇嫌一同進入飯店，但關鍵是進房後，她是怎麼死的。麥克考布希指出，米蘭是遭勒死的，頸部有受壓迫的痕跡。

這名因法律規定不能透露姓名的兇嫌，一度向警方表示曾與米蘭會面，但在他返回公寓前已與米蘭分開。不過在見到兩人共同進入飯店的監視畫面後才改口說詞。麥克考布希說，嫌犯在與警方面談中表示，「她後來跳到我身上，抱緊我的脖子、把我推倒，向我展現了她想要的…然後我們來了場很激烈的性愛，她要我抱緊她的喉嚨，還要求抱緊些」。嫌犯說，他事後在浴室內泡澡睡著，後來爬回床上，並已為米蘭已經走了，但當他醒來時，發現米蘭已經躺在地上，鼻子還流出血。

麥克考布希表示，根據提交給陪審團的證據顯示，嫌犯案發淩晨1:30分時搜尋如何處理屍體，結果顯示「埋在懷塔克雷山區，或用火燒」，之後又搜尋「最熱的火」、「我附近的大箱子」、「死後僵直」等字眼，緊接了在色情網站上看了A片，並拍照米蘭屍體的私處。清晨6點左右，兇嫌將屍體放進箱子，開車帶進山區掩埋，又在7點多時在Tinder上約了另一名女子在當日下午喝茶，彷彿一切若無其事。

不過嫌犯的辯護律師表示，他們倆人很享受彼此的陪伴，當晚兩人也有同意「窒息式性愛」，但米蘭的死只是意外。他強調，當事人在米蘭死後的行為並不是問題，只不過是一個年輕人面對他人突如其來的死亡的表現，且他的所作所為不能幫助陪審團理解此前發生的事情。

(中時電子報)