已故美國億萬富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）性販運未成年少女的案件又有新進展，傳出一名美國女記者2015年以前就率先採訪到案件受害女性，內容包含針對英國女王次子安德魯王子（Prince Andrew）的指控，報導最終卻遭到英國王室百般阻撓施壓而不能播出。此外，受害女性近期再度接受媒體專訪，除了重申安德魯王子參與其中，更怒飆他該去坐牢。

美國廣播公司新聞台主播蘿芭克私下向來賓抱怨的影片遭外洩。

英國廣播公司（BBC）報導，臥底調查組織「真理計畫」（Project Veritas）5日公布一段美國廣播公司新聞台（ABC News）女主播蘿芭克（Amy Robach）2015年和來賓的私下談話，畫面中蘿芭克相當憤怒，抱怨自己已經調查了艾普斯坦的案子長達3年，還率先訪問到了淪為艾普斯坦性奴多年的受害女性朱弗里（Virginia Roberts Giuffre），不過整個報導最後卻不能播出。

蘿芭克說，編輯台主要有兩個顧慮，其一是當時案件還未曝光，大眾不知道艾普斯坦是誰，第二是英國王室不滿、阻擋播出。她說：「英國王室知道我們採訪了她（指朱弗里），內容有很多針對安德魯王子的指控，他們用上百萬種不同方式來威脅我們，我們真的很害怕，擔心不能再採訪凱特和威廉，所以故事最後被拿掉了。」

「我們有所有素材，我們有柯林頓，我試了3年想要完成報導。」

針對這段外流影片，白金漢宮回應「這是美國廣播公司的事」；美國廣播公司稱編輯台決定不播出，是因為報導「未達標準」。蘿芭克則回應當時自己很憤怒是因為團隊沒有取得足夠的支持證據，報導未達公司播出標準，因此不能曝光這段重要訪談。蘿芭克還澄清自己在影片中提到關於安德魯王子、柯林頓的談話，全是引述朱弗里的說詞。

朱弗里多次指控安德魯王子和她發生關係。

另外英國《每日郵報》（Daily Mail）6日報導，朱弗里近期接受澳洲時政節目《60分鐘》（60 Minutes Australia）專訪時，重新回到20年前被艾普斯坦控制、淪為性奴的紐約豪宅，當時她還只是一名未成年少女。朱弗里重新出示她和安德魯王子的合照，證明自己曾在艾普斯坦指示下，多次和安德魯王子發生關係，她痛批，「安德魯王子該去坐牢，但是他會去嗎？可能不會。」白金漢宮2015年就曾發布聲明，斷然否認王子與朱弗里之間有任何性接觸，更稱她的指控「毫無根據」。

淫魔富豪爆藏秘密日記！女王愛子剉咧等

女王愛子與淫魔富豪鬧翻 全因枕邊人做這事

文章來源：Jeffrey Epstein: ABC stopped report 'amid Palace threats'

文章來源：'Prince Andrew should go to jail': Jeffrey Epstein's Australian sex slave Virginia Roberts slams royal for denying he had sex with her when she was just 17 as she returns to NYC mansion where his paedophile pal held her captive

(中時電子報)

#艾普斯坦 #淫魔 #安德魯王子 #英國王室 #性奴