已故美國億萬富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）性販運未成年少女的案件又有新進展，傳出一名美國女記者2015年以前就率先採訪到案件受害女性，內容包含針對英國女王次子安德魯王子（Prince Andrew）的指控，報導最終卻遭到英國王室百般阻撓施壓而不能播出。此外，受害女性近期再度接受媒體專訪，除了重申安德魯王子參與其中，更怒飆他該去坐牢。

美國廣播公司新聞台主播蘿芭克私下向來賓抱怨的影片遭外洩。

英國廣播公司（BBC）報導，臥底調查組織「真理計畫」（Project Veritas）5日公布一段美國廣播公司新聞台（ABC News）女主播蘿芭克（Amy Robach）2015年和來賓的私下談話，畫面中蘿芭克相當憤怒，抱怨自己已經調查了艾普斯坦的案子長達3年，還率先訪問到了淪為艾普斯坦性奴多年的受害女性朱弗里（Virginia Roberts Giuffre），不過整個報導最後卻不能播出。

蘿芭克說，編輯台主要有兩個顧慮，其一是當時案件還未曝光，大眾不知道艾普斯坦是誰，第二是英國王室不滿、阻擋播出。她說：「英國王室知道我們採訪了她（指朱弗里），內容有很多針對安德魯王子的指控，他們用上百萬種不同方式來威脅我們，我們真的很害怕，擔心不能再採訪凱特和威廉，所以故事最後被拿掉了。」

「我們有所有素材，我們有柯林頓，我試了3年想要完成報導。」

針對這段外流影片，白金漢宮回應「這是美國廣播公司的事」；美國廣播公司稱編輯台決定不播出，是因為報導「未達標準」。蘿芭克則回應當時自己很憤怒是因為團隊沒有取得足夠的支持證據，報導未達公司播出標準，因此不能曝光這段重要訪談。蘿芭克還澄清自己在影片中提到關於安德魯王子、柯林頓的談話，全是引述朱弗里的說詞。

朱弗里多次指控安德魯王子和她發生關係。

另外英國《每日郵報》（Daily Mail）6日報導，朱弗里近期接受澳洲時政節目《60分鐘》（60 Minutes Australia）專訪時，重新回到20年前被艾普斯坦控制、淪為性奴的紐約豪宅，當時她還只是一名未成年少女。朱弗里重新出示她和安德魯王子的合照，證明自己曾在艾普斯坦指示下，多次和安德魯王子發生關係，她痛批，「安德魯王子該去坐牢，但是他會去嗎？可能不會。」白金漢宮2015年就曾發布聲明，斷然否認王子與朱弗里之間有任何性接觸，更稱她的指控「毫無根據」。

(中時電子報)