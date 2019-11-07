許多人會覺得，以前明明是尖尖的瓜子臉、鵝蛋臉，但是隨著老化，視覺上呈現「鬆」「垂」的臉蛋，整個人除了看起來胖了一圈，視覺上也倍感老態。因此追求「看起來年輕」除了改善皺紋、下垂，更關鍵的是，如何讓鬆弛的U型臉，回到緊緻的V型臉？

越打越小 越打越提的關鍵

隨著老化，骨架、深層脂肪支撐流失，加上皮下脂肪較豐厚，亞洲女性老化的結果會是雙頰下垂、嘴邊肉明顯、雙下巴，臉型圓潤，因此治療重點，會在「讓鬆弛的臉越打越提、越打越V、越打越小」。不過很多人都會有著相同的疑惑「注射治療明明是增加體積，要怎麼樣才能越打越小、越打越提？」

臉要緊緻要V 膠原蛋白要長在對的位置上

會產生鬆弛的U臉，很大的原因是因為位於最底下的支撐-骨頭、深層脂肪流失了。可以由上圖看到左邊(年輕的骨架)到右邊(老化的骨架)，體積明顯減少。當骨架支撐不足，覆蓋於上面的脂肪、軟組織就會往下掉，堆積在下半臉，所以會覺得臉變鬆、變大。

而臉會越打越小的關鍵，重點在於「將體積加在對的位置上」。會下垂、鬆弛，是因為深層沒有流失了、不穩固了，治療的目標就是將這些位移、下墜的軟組織給「撐」回來，得到「拉提」和「往上」的結果。除了下垂的肉感臉，顯老的嘴邊肉改善，蘋果肌歸位，視覺上更顯年輕。

膠原蛋白增生劑-洢蓮絲 重建深層體積 重塑年輕輪廓

唯有打深層的骨架上，才可以從最根本、底部撐起，建立穩固的支撐、輪廓線條，術後也比較不容易因材質位移而臉蛋變形。重建關鍵的支撐點體積，是可以將整體的輪廓線條、臉型重新回復到年輕的樣子。經常運用的是膠原增生材質，如Ellanse洢蓮絲，透過注射的方式，醫師能夠在流失的位置精準的分配劑量，不管是深層、淺層，還是髮際線、顳部、眼眶骨、顴骨、下顎線的支撐，恢復年輕時的輪廓、比例與臉型，同時刺激皮膚膠原蛋白生長，讓鬆弛、失去彈性的皮膚重新恢復緊緻，如此視覺上才會真正的顯年輕。同時若老化造成的下巴後縮，也可以重建下巴體積，改善雙下巴問題，強化下顎線，甚至改變整體的輪廓、比例的精緻度，重建「看起來年輕」的臉蛋。

臉要緊緻要V 膠原蛋白要長在對的位置上

膠原蛋白增生劑洢蓮絲，除了可以提供立即的支撐外，同時也可刺激膠原蛋白增生，對於拉提緊實、輪廓精緻都有不錯的效果。治療後可以明顯看到下顎線重新出現、V臉再現

(中時電子報)