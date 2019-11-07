依據衛福部2011年委託台灣失智協會進行的調查統計顯示，台灣65歲以上的年長者大約每12人即有1位失智，而80歲以上者則約每5人就有1位失智。失智症可怕的不僅是記憶力以及認知功能的衰退，也會影響患者情緒，甚至改變個性，變得易怒、容易產生幻覺等等，對於患者與家屬都是兩難，精神上的煎熬更是讓雙方都苦不堪言，照顧患者之家屬通常因情緒壓力長期累積，有失智症「第二位患者」之稱。

失智患者常伴隨著個性改變，變得焦躁易怒、產生妄想幻覺並帶有攻擊性，造成照顧者嚴重困擾

通常患者開始出現行為或情緒異常時，目前的治療方式大多會使用抗鬱劑、情緒安定劑以及抗精神藥物等等來改善症狀。但除此之外，是否可尋求其他用藥或治療方式？

長期研究國內外中藥發展的藥學專家王坤謄博士指出，５成以上失智者會出現情緒症狀，像是焦慮、易激動、不耐煩、具侵略性或沮喪等，都這是因為自我控制的能力下降，西醫稱為精神行為症狀(BPSD, Behavioral and psychological symptoms of dementia)，中醫稱為情志變異。對於失智症的情緒問題，中醫認為，精神狀況與肝氣代謝有關，肝氣順利調達時人的脾氣會穩定，情志異變的失智患者大多肝氣不疏，肝火上亢，因此有易怒、焦慮、妄想行為，通過順調肝氣，可降低失智症者焦躁之情形。

出現BPSD的患者可使用精神病藥物控制，但西藥的治療安全範圍較窄且有時可能使認知症狀惡化，因此，中西醫合併治療為現今常見方式。日本近年於治療失智患者精神問題時，除了以西醫精神科藥物外，也將中醫納入BPSD的治療指南裡，利用平抑肝氣及鎮靜安神的中藥改善失智症年長患者的BPSD，臨床證實失智患者的攻擊性、煩躁激動狀況明顯改善，且不會有動作變慢、肢體僵硬、顫動、來回走動等諸如此類的情形，患者情緒安寧，進而紓解家屬照顧負擔。

中醫藥可緩解失智患者的情緒不穩症狀，鉤藤、柴胡、茯苓是常見疏肝解鬱中藥材

失智症患者之支持性治療，最終目標是讓失智患者與家屬都能擁有更好的生活品質。目前對於失智症中西醫合併治療，有幾點尚須克服。第一，西醫師無法開立中藥，民眾需另找中醫師診治；第二，患者常自認健康，不願去醫院，再多看一次中醫門診意願度降低。所以若家中有出現失智症前期症狀，或確診具有失智症BPSD之家屬，除定期前往醫院接受治療外，可至臨近中西藥局諮詢，請藥師推薦具有疏肝解鬱之中成藥，定期使用以改善患者精神行為症狀。用藥安全為最高原則，民眾切記不要自行抓藥，選擇有經過毒理試驗及藥廠品管符合國際規範的GMP藥廠生產之中成藥，品質安全，服用安心。

藥學專家王坤謄博士建議，失智患者若選擇疏肝解鬱之中成藥，要選GMP藥廠製造之中藥更有保障

失智症在治療上，患者的精神問題無法只靠藥物緩解，行為治療的支持、家屬的陪伴、環境的改變或是習慣的培養等等都缺一不可，建議與主治醫師或個案師討論之後，找出最適合的治療的方式。家人是我們的心肝寶貝，需要細心照護，但更重要的是預防勝於治療，平時的關心與日常的保健，都是你我從現在就需要實踐的。

(中時電子報)