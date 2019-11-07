印度一名人妻在14年內，竟然毒殺了丈夫全家六人，最小的死者不過才兩歲，震驚社會。

Jolly Joseph，嫁到丈夫Thomas Roy家族後，Thomas家族便一直有人無故死亡，起初還以為家族受到詛咒。2002年8月婆婆喝完羊肉湯突然倒下失去意識後不久死亡。2008年，Joseph的公公也在吃完一盤木薯粉後無故死亡，但當時卻都沒有人懷疑什麼！3年後，某天她丈夫Roy吃完飯後突然嘔吐後死亡，當時丈夫屍體被驗出「氰化物」不過最後卻是用「輕生」結案，但在接下來的五年中，Thomas家族的另外三人死亡。

Joseph的妯娌Renji表示，一開始覺得她守寡要獨自養兩個孩子很辛苦，但Joseph決定要嫁給死去丈夫的堂兄弟Shaju時，才開始覺得她不對。在Joseph跟Shaju的婚禮舉辦之前，Shaju的妻子和2歲女兒也都分別在2014年與16年莫名死亡，且兩人出事的現場Joseph都在。

警方說，他們調發現，Joseph謊稱自己是著名大學的講師時，因而開始懷疑她。Joseph持有該校教職員證件，但她說自己每天開車到該校上班卻都是假的。

警方表示，訊問後Joseph已承認罪行，這6人都是她殺害的！不過即便如此，將她定罪仍然很困難。因為除了她丈夫Roy，沒有對其他死者進行屍檢，這很難認定其死因，而且時間已久，證據蒐集不易，光靠警察提供供認不得作為法庭證據。不過Renji卻很有信心地說：「我相信老天爺自有安排，否則這件事不會在18年後曝光。」

(中時電子報)