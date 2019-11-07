醫院救人治病，許多生命同時在此來去，因為這樣的性質，讓許多民眾對醫院有許多特殊的看法與傳言，有民眾在《靈異公社》分享自己陪爺爺住院，親身經歷了無法解釋的現象，讓他被嚇完後只能立馬裝死躺回去裝睡。

(翻攝自《靈異公社》)

原PO網友表示，今年年初，在台北某間大醫院內陪住院的爺爺過夜，原PO就睡在照片中右邊床的摺疊床椅上。當天凌晨四點整，他不知為何突然自動醒了，而半坐起來，就這樣注視著對面病床（即照片中看護所坐的位置）發呆，突然掛在點滴架上的紙袋像是被人經過不小心猛烈碰撞到一樣，整個大搖晃，讓原PO整個懵了，心想發生什麼事……

他看看四周，發現沒任何人醒著或有任何聲音和動作，因為窗戶無法開啟，因此也有風，用來圍遮的拉簾一半是拉上的，拉簾也沒任何晃動，只有紙袋（如圖，內有裝東西）突然猛烈晃動。他好奇的想著，究竟是有好兄弟路過，還是其實自己的念力潛能被開發了...

他表示事後，懵完之後的自己，確定周圍環境好像不太可能發生這樣情形，當下不敢多想，立馬裝死躺回去繼續睡。許多網友看完也紛紛復和，留言

「我在這工作了三年多..不意外...遇到太多無法解釋的事情...」、「很多名人都在這掛點的...」也有網友分享自己住院的經歷「南無阿彌陀佛 今年我去醫院照顧媽媽時連續幾天只要我躺在休息椅上要睡覺就會感覺有人觸摸我的臉，但只要人站起來就没有。」、「我以前在醫院站晚班保全，曾經大半夜就有一位先生跟我說，問我櫃臺在那，他說他要辦出院我說好，因為醫院出院櫃臺頂多到下午，說也奇怪10分鐘後禮儀公司來接體回家，後來推出來我就看到那位先生從我旁邊走過去」，也有網友不以為然的說「哪個醫院沒死過人」認為沒啥好怕的。

(中時電子報)