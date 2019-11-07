在大陸CBA新球季首役左膝流血的林書豪，沒想到來到6日主場開幕戰，又被對手抓到左手臂血跡斑斑，卻未影響豪哥求勝欲望，他在賽後表示，「這種傷每天都有，很多球員也會有，這都OK，不管他們怎麼守我，我都會繼續打！」

連兩場都在「浴血」奮戰，也證明CBA打球尺度確實相當粗野，卻絲毫沒有影響到林書豪，畢竟6日可是北京首鋼本季首次主場戰役，「今天真的有主場感覺，我沒太多時間去看觀眾，但我注意到前面有幾個穿我球衣的球迷，我很開心。」

相較於前場賽後直接把球鞋送給小球迷，來到北京主場五棵松體育館，林書豪這次選擇直接把球鞋，分別拋給不同方向的觀眾，然後走到球員通道，跟自己父親林繼明、母親吳信信深情擁抱，畢竟能在地主觀眾面前贏球意義格外不同。

林書豪曾在開季前承諾，只要每投進1顆三分球，就會捐給3000人民幣給北京公益團體，結果他在前役5投0中，但在6日變成5投2中，也代表他即將捐出6000人民幣，「我當時很專注在比賽上面，當我投進三分球後就會卸下壓力。」

自己會跟北京昔日功勳球星馬布里比較嗎？林書豪回答很篤定，「我非常尊重馬布里，但我不會跟他比，在美國作為一名亞裔球員，我經常拿去跟姚明、王治郅、易建聯比較，我會專注自己的路，但如能跟馬布里一樣成功，我會很高興。」

(中時電子報)