許多父母結婚生子後，常因工作因素而在無意間冷落孩子。一名父親PO文表示，自己為了12強棒球錦標賽前往台中工作，結束後返家，打開兒子聯絡簿一看，立刻湧上罪惡感，忍不住自責「我這爸爸多失敗」。

男網友在臉書《爆怨公社》PO出兒子的聯絡簿，只看到兒子在上面寫「今天是我的生日，但是爸爸卻不在家」，兒說知道爸爸去台中棒球場工作，文末寫著「我的生日禮物就是一隻加油棒」。

原PO自責不已，直說只想抱怨自己，兒子生日卻因為工作沒辦法陪，看到兒子的聯絡簿更知道自己當爸爸有多失敗，並下定決心要改變自己。

網友也紛紛留言打氣：「你是為了家庭打拼，不用自責」、「這周末帶兒子出去走走，抱抱他」、「兒子幾歲？相當成熟」、「兒子長大會懂的」、「不要因為工作忽略陪伴孩子」，也有人感嘆「工作是為了讓自己跟家人有更好的生活，可惜現在很多人都本末倒置了」。

(中時電子報)