If the shoe fits... pic.twitter.com/gIMbSItaoO — OKC THUNDER (@okcthunder) November 6, 2019

今夏來台訪問過的雷霆前鋒賈林納利，在6日雷霆與魔術比賽，充分展現什麼叫做真正拚勁！因為就算他的一隻球被踩掉了，卻碰上根本沒有時間穿上的窘境，他仍一手拿著球鞋，另一手拚命卡位搶籃板，完全無視自己可能受傷的風險！

當時打到末節，場上局面膠著，賈林納利右腳球鞋被對方意外踩掉，隊友雖馬上幫他撿起，但他完全沒時間穿上，只好一隻手拿著鞋，跑回自家禁區回防，甚至還用單手跟魔術中鋒武切維奇卡位搶籃板，直到對方被吹犯規才可倒地穿鞋。

「我沒有時間穿鞋，就是努力在執行比賽計畫、努力保護籃板、努力去防住對手，」全場貢獻16分、3籃板的賈林納利賽後表示，「我們在關鍵時刻的穩定性，充分體現我們成熟，我們知道該怎樣終結比賽，且在攻守兩端做出正確的事情。」

賈林納利剛好在今年來台訪問期間，得知自己被快艇交易到雷霆消息，目前本季場均17.7分、4.6籃板與1.4助攻，由於他的合約將於明年到期，所以他會更想在球場上展現自我能力與拚勁，也是理所當然，但老實講，他也太拚了吧！

(中時電子報)