前國安會秘書長蘇起曾投書指出蔡政府及民進黨對最近香港動亂的反應，顯示他們似乎關心明年勝選，遠超過台灣的新戰略風險。對此，資深媒體人李艷秋深有同感表示，「為了勝選，誰管台灣新風險？」。

李艷秋在臉書指出，「我們鄰近的黃海東海台海南海，四海前所未有同時動盪，民進黨政府卻在此時串起台獨、港獨、疆獨、藏獨四獨，直衝北京軟肋。台灣周邊風雲詭譎，台灣人必須伸頭向四周望一望，好好想一想，蔡英文是否在四海最動盪的此時，用攪動四獨換取選票，賭上台灣年輕人的未來？」。

這是李艷秋分享蘇起教授《台灣新風險：四海+四獨》投書論述，網友們亦表同感。有人更擔憂指出：「教改，改變了年輕世代的思維，為害更大、更久遠…」、「人無遠慮，必有近憂。何況身為國家領導人」、「台灣人尤其年輕人要好好想ㄧ想，還要繼續忍受違法亂紀的蔡英文？」、「讓人民安居樂業很難嗎？很簡單的問大家有沒有要認真的過日子？」。

(中時電子報)