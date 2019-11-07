美食外送正夯，但外送員們最怕的就是遇到奧客刁難。一名外送員PO出碰到奧客的文章，對方拿了200多個1元硬幣刁難他，卻出一招反擊，拖延了20分鐘，不僅讓對方臉臭掉，還被老婆罵，食物也因此冷掉，直說「別這樣玩我們外送員，你不一定玩得起」。

這名外送6日在臉書《靠北ubereats》PO文，表示自己今天外送麥當勞給一個「北投陳先生」，爬上4樓看到陳先生已經站在門口等，原本很感動，但看到陳先生手上拿著一大袋1元硬幣，瞬間冷卻。

原PO表示，對方想先拿餐時，先輩他告知「要先確認金額」，這名陳先生點了659元的麥當勞，卻只拿出一張百元鈔票，剩下都用硬幣付，其中1元硬幣更是高達229個。於是交餐時，對方想拿餐點，自己再次大聲說「不好意思，我要先確認金額」，此時對方臉色已經開始變難看。

原PO依舊不疾不徐，慢慢算錢，還故意算了3次都不正確，要陳先生跟他一起算，算到對方的老婆出來給了一張千元鈔票，怒罵丈夫「你自己不會先算好？」

原PO說，看到對方取餐那瞬間的表情，讓他相當愉快，雖然事後不意外收到負評，依舊很開心，看了一下時間，才發現陳先生被他耗了20分鐘，文末大酸「陳先生，你的麥當勞還是熱的嗎？好吃嗎」、「別這樣玩外送員，誰跟誰玩得起還不一定」、「祝你用餐愉快」。

網友看到紛紛大讚：「對付奧客就是要這樣」、「看了好開心哦」、「真的大快人心」、「學到一招了，很實用」、「整到自己的奧客」，但也有同行相勸「不要太計較，好險對方只有給負評，萬一投訴食物送錯，你會被停權」。

(中時電子報)