陳希愛在深圳經營網路購物平台。陳希愛提供

已故資深藝人乾徳門的繼女陳希愛（原名陳萍）與前夫薛子騛（原名薛志正）育有1子，當初2人離婚時鬧得滿城風雨，3年婚姻告終。陳希愛這1年來在深圳淘寶官方授權基地一家網路平台擔任直播主，今聽聞前夫去年底3度離婚，她驚說「不清楚耶」，近年她與前夫互動良好，有復合可能？她說：「不會啦，我從以前就沒這習慣。」

她坦言近年與薛子騛仍維持朋友關係，「又不是深仇大恨，都過去了，大人要做榜樣，所以我讓兒子隨時可以去找爸爸」。她說兒子現在念國一，在台灣與奶奶一起住，不擔心兒子正面臨叛逆的青春期？她說：「兒子很乖，也比較早熟，這方面不擔心。」她有時間才能抽空回台，現在通訊軟體方便，平時在深圳只能透過手機遙控兒子。

陳希愛當年離婚後，獨力撫養兒子當單親媽，照顧2老1小的經濟壓力不小，不過她積極樂觀向上，前年除了演戲，接零星綜藝通告，也自創「GA-GA ABOUT SOAP」品牌推出手工皂、護膚品、泡澡球等，從原料、設計包裝、行銷宣傳一手包，可惜燒了上百萬一直未回收。乾德門去年去世後，她也重整生活，決定到大陸另闢財源。

她目前在深圳經營網路平台，訓練主播（直播主）、接商品推廣、商品供應鍊等，現在身邊有伴？陳希愛說，「每天都在工作，這10年來我都沒談戀愛，主要沒時間也不想，感情順其自然，該是時候就是時候，兩邊跑會被耽擱就必須捨棄，就看自己的目標要什麼，人生苦短、開心最重要」。

(中時 )