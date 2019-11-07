洲際棒球場駐著「陽家班棒球魂」，世代延續不斷！繼2013世界棒球經典賽的陽耀勳「血褲事件」，不知感動多少人；6年後，新一代的「陽家班」成員張奕也展現無畏全身抽筋之痛，為中華隊搶下世棒12強晉級複賽的重要一勝。

2013年世界棒球經典賽，中華隊對戰南韓的先發投手陽耀勳，投到3局下左手無名指破皮，頻頻在球褲上擦拭手指、不願退場，鮮血沾染球褲，留下斑斑血跡，震撼球迷、令人動容。

當時陽氏兄弟帶領中華隊打出精采好球，除了陽耀勳的血褲事件之外，他的弟弟陽岱鋼也扮演搶分的關鍵人物；如今換成陽岱鋼的表弟張奕挺身而出，「陽家班棒球魂」自然上身，奮戰精神不輸哥哥們。

打敗委內瑞拉後，張奕表示，投到第5局已經全身抽筋，仍想要繼續奮戰，投手教練走到投手丘關切，他一直用日本話回應「嗨、嗨、嗨」，然後堅持投下去。中華隊總教練洪一中相當佩服張奕展現的鬥志與求勝欲。

不只中華隊總教練洪一中感謝張奕的好投與好精神，連輸球的委內瑞拉總教練蘇貝洛認為，張奕投了7局，立下大功勞，用各種球路三振打者，化解失分危機，投了一場精采比賽，真的要脫帽向他致意。

陽家班的棒球魂再一次在洲際球場發揚光大，讓球迷看到他們奮戰的精神，同時再度力助中華隊前進東京打第2輪比賽，距離東京奧運更近一步。

(中時電子報)