國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜正在全台進行「傾聽之旅」，拋出許多議題引起廣泛討論。但國民黨高雄市議員蔡武宏卻提出警訊，現在高雄市已經改變了！和去年韓大勝民進黨陳其邁的氛圍不同，韓國瑜不能輕忽高雄選舉板塊的質變和量變，應該要儘早回防高雄。

蔡武宏接受香港媒體《中評社》專訪時指出，韓國瑜去年贏得高雄市長寶座，有很大因素是來自北漂、中間選民及淺綠市民的投票意向改變。但韓現在請假、不在高雄，再加上民進黨積極攻擊韓落跑參選的「不正當性」，導致去年勝選的氛圍板塊正處於「質變量變」之中。

蔡武宏建議，韓國瑜在全台「傾聽之旅」之際，應該要儘早回防高雄，以免這次大選高雄的票數會不好看，連帶影響8席藍營立委選舉。蔡武宏指出，韓請假下鄉逐區傾聽民意，是一種贏得民心的方式，但高雄終究是韓的大本營，最好還是盡快回防。

蔡武宏表示，去年韓流席捲全台，這樣的好成績不僅讓藍營選情回春，也讓高雄藍軍有信心爭取8席立委席次，但綠營一直在塑造「討厭韓國瑜」的氛圍，這一點恐將影響高雄立委選情。反觀民進黨去年因敗選，蔡英文辭去黨主席，但現在綠營高雄各區域立委都願意與蔡合掛競選看板，就可看出綠營在選情已逐漸回溫，這樣對高雄藍營各區立委參選人形成很大壓力。在對手有計畫的打擊扭曲下，韓的很多表述都會被曲解，這對韓的正聲量多少造成打擊，韓應想辦法回應，重建選民的信任度。

(中時電子報)