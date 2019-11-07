國民黨總統參選人韓國瑜近來拋出五花八門的議題，民進黨幾乎都是冷處理。但韓的政策討論度日漸熱絡，民調開始止跌回升，逼得民進黨不得不反守為攻，在周刊拋出韓國瑜7200萬豪宅議題後，民進黨接著猛打韓庶民形象，力拚2020，港媒直指：民進黨出手了！

根據香港媒體《中評社》分析指出，民進黨目前的選舉步驟分為兩條軸線，一條是「抗中」，另一條是「打韓」。民進黨下周13日將公布不分區立委名單，接著可能宣布「蔡賴配」，加上競選總部成立，一波波造勢，展開鋪陳拉抬選舉氣氛。

民進黨以操作議題起家，但今年選舉卻被韓國瑜追著打，加上韓國瑜拋出的議題討論度非常高，民進黨一直處於挨打狀況。但在周刊爆料韓國瑜7200萬豪宅後，民進黨緊抓住機會，猛打韓「庶民」形象，這對韓國瑜傷害很大。

民進黨另一條線是「抗中」議題，由於反送中事件逐漸降溫，民進黨好不容易又抓到「惠台26項措施」相關議題，當然不能放過。行政院長蘇貞昌則透過影片，用閩南語發音提及「26條」就是打壓、掐住台灣的意思，就是為了穩住民進黨傳統選票。

(中時電子報)