國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜被周刊爆料，曾於南港購買7200萬豪宅。草協聯盟發起人李正皓認為，這是標準民進黨起手式，民進黨就像狼一樣，咬住了就不會放。建議韓國瑜好好把南港豪宅案的資料準備好，哪裡不對，先做好攻防準備。

李正皓在談話性節目《關鍵時刻》指出，因為過去他跟民進黨交手太多次了，今天透過媒體爆有豪宅的事情，接著民進黨的立院黨團出來開記者會抨擊韓，這叫正規軍。再來民進黨立委林俊憲代表游擊軍跟砲手出來爆料說，韓國瑜有2成是強迫台肥業主來做，這個就是標準民進黨攻勢起手式。過去侯友宜的文大宿舍案及王如玄軍宅案，都是一樣。那時文大宿舍案的側翼砲手有前北市議員王威中、軍宅案側翼砲手是立委段宜康，現在南港豪宅案則是林俊憲在做這件事情。

針對韓國瑜豪宅案，民進黨的做法是，周刊先報導，然後林俊憲又加碼爆料韓國瑜逼迫台肥借出2成購屋款。所以只要民進黨一啟動這件事情，國民黨永遠是被動受敵，而且明天絕對有新東西出來，林俊憲特別提到，當年台肥有寄存證信函給韓國瑜，會不會隔天存證信函就出來了。

像韓國瑜那種回應，我不是一次花7千萬，是用貸款，這樣是不可能呼嚨過去的。民進黨就像狼，咬住了就不會放，而且咬了流血，會有第2頭狼、第3頭狼咬上來，而且還會有連環爆。當年軍宅案，就是被弄得像連續劇一樣，一集又一集的爆。所以李正皓建議，韓國瑜與幕僚取消這兩天的行程，開會討論南港豪宅的事，好好把這案子的資料準備好，先做好攻防準備。

(中時電子報)