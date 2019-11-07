中央氣象局表示，今天(7日)上半天各地大多還是以多雲到晴為主，東北部地區及北部山區仍有局部短暫雨，下半天東北季風開始增強同時水氣增多，迎風面北部及東半部出現局部短暫雨的機率提高，其中東北部降雨區域較廣，雨勢也較為明顯且持續，有局部大雨發生的機率，中南部仍多雲到晴。

溫度方面，清晨依舊偏涼，各地低溫約19至21度，白天北臺灣雲量增多，高溫會比今天稍微下降，約25、26度，有些轉涼的感覺，至於其他地方則仍舒適溫暖，高溫在27到30度左右。

氣象局發布陸上強風特報，今天臺南以北、東半部(含綠島、蘭嶼)、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區及鄰近海域仍有8至9級強陣風；下午起東北風增強，上述地區將有9至10級強陣風，臺灣(含各外島)沿海及鄰近海域並有較大風浪，海邊活動請注意安全。

根據行政院環保署空氣品質預報資訊，今天北部、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；竹苗、中部空品區及澎湖地區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區為「橘色提醒」等級，高屏局部地區短時間可能達紅色警示等級。

東北季風下午增強 東北部局部大雨

(中時電子報)