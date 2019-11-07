8年前韓國瑜與妻子李佳芬在台北貸款買房，後來因房貸壓力太大而認賠脫手，如今因投入選舉遭周刊爆料，並誣指他失業期間竟有7200萬買房；韓國瑜7日早上在臉書發文，強力譴責侵害個人資料，強調當年夫妻倆均非公職人員，不必申報財產，且合約權利轉讓情事完全合法，周刊竟能取得個資，且未經求證就逕行報導，「本人強烈質疑洩漏交易資訊者之背後動機！」

韓國瑜貼文表示，8年前他與妻子合力購買預售屋，即使就任北農職務，仍因經濟狀況與家庭財務負擔，只好將預售屋買賣合約權利轉售；而他去年當選高雄市長，依法申報財產，一切公開透明。

韓強調，8年前買屋時，他與妻子皆非公職人員，沒有義務財產申報，合約權利轉讓情事完全合法，「只有國稅局與當時建商知悉交易資訊，其中個資部份並未公開」，他質疑，在政府大力推動個資保護之際，周刊竟能取得他的個資，且未經求證逕行報導，「本人強烈質疑洩漏交易資訊者之背後動機」。

韓國瑜認為，台灣民主自由是我們最珍貴的資產，一個單純合法的買賣權利轉售居然在選舉期間遭到公開、侵害個人資料，「老話一句，我寧願乾淨的輸，也不願骯髒的贏，我會繼續傾聽，將精力投注在需要國家關心的事物上，繼續前進」。

(中時 )