近日台北市長柯文哲多次批評蔡政府的社宅政策，內政部次長花敬群6日在臉書上發文指出，居住正義要用做的，不是只會喊口號。花敬群直指，「第二階段包租代管社宅六都只剩台北市還沒啟動。」

花敬群指出，中央給地籌錢讓縣市政府無後顧之憂，三年多來民進黨政府用前所未有的執行力，落實居住正義。上任第一年就全面修訂住宅法，全力協助地方政府取得社宅用地、成立社宅融資平台，提供100%非自償補助，完全解決縣市政府財務問題，讓縣市政府有地、有錢放心推動社宅興建工作。迄今所有社宅興建案，一定都有獲得中央的支援。

同時，地方做不來的中央當然會接手執行。第一階段由縣市政府推動的社宅已經符合原訂目標，第二階段尚有約七萬戶，中央已經準備妥當，與地方一起來實現。內政部已在全國盤點儲備565處約330公頃適合興建社宅用地，也與所有縣市談好初步分工（僅剩台北市與新北市本月中完成），彼此溝通順暢，地方政府也瞭解中央的決心與合作的態度。第二階段的土地、資金與人力也順利到位。

包租代管社宅中央政府全額出資並完成民間執行團隊整備，引導民間住宅參與社會住宅包租代管政策，是由內政部全額出資，並透過制訂租賃專法，引導民間住宅租賃業者納管，目前超過600家廠商與12縣市成立公會，一切從零開始，為縣市政府提供充裕的執行團隊。花敬群最後強調：「從來沒有這麼負責認真的中央政府」、「第二階段包租代管社宅六都只剩台北市還沒啟動」。

(工商 )