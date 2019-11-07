依據中選會2020年總統選舉日程規劃，今年11月18日至22日受理總統、副總統與立法委員選舉候選人登記。民進黨蔡賴配呼之欲出，外傳蔡英文最快在下週四（14日），宣布副手為前行政院長賴清德。

另外，11月17日，蔡英文將成立競選連任全國競選總部，會有園遊會、表演等形式，吸引年輕人參加，屆時也將是蔡賴配正式亮相的最好時間點蔡總統競選連任辦公室發言人阮昭雄重申，會在最佳時機，提出最佳組合。

(工商 )