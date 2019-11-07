蔡賴配呼之欲出 最快11／14宣布 08:412019/11/07 工商 彭媁琳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡英文總統（藍衣者）與前行政院長賴清德（白襯衫者）搭配參選2020將成形。（資料照,程炳璋攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 依據中選會2020年總統選舉日程規劃，今年11月18日至22日受理總統、副總統與立法委員選舉候選人登記。民進黨蔡賴配呼之欲出，外傳蔡英文最快在下週四（14日），宣布副手為前行政院長賴清德。 另外，11月17日，蔡英文將成立競選連任全國競選總部，會有園遊會、表演等形式，吸引年輕人參加，屆時也將是蔡賴配正式亮相的最好時間點蔡總統競選連任辦公室發言人阮昭雄重申，會在最佳時機，提出最佳組合。 (工商 ) #2020大選 #蔡英文 也許您會感興趣 推薦閱讀 與蔡互動好冷 戳破年輕人高支持度 00:242019/11/03 政治 蔡嗆對岸影響台灣宗教 04:102019/11/03 政治要聞 韓蔡對決 有熱度勝無溫度 04:102019/11/04 論壇廣場 他拋關鍵一問...昔投蔡網友喊：後悔當初選錯人 11:192019/11/04 政治 只睜一隻眼 怎看得清美中虛實 16:392019/11/04 國際 蔡英文要台灣人拿出護主權的決心給世界看 18:342019/11/04 政治 蔡英文罵韓國瑜 周錫瑋批：剛好是在罵她自己 21:442019/11/04 政治 蔡英文嘉義拜廟輔選蔡易餘 一開口就講錯地名 10:282019/11/05 政治 黑韓自傷 黃子哲列小英青年十大政策芭樂票 21:232019/11/05 政治 充當助選工具 軍方要有自覺 04:102019/11/07 政治要聞 政治熱門新聞 最新民調出爐 韓國瑜支持度反彈了！ - 政治 韓國瑜4點聲明南港豪宅案 網看完：超傻眼！ - 政治 韓聲明南港豪宅案 韓黑名嘴這次不罵了？竟說.... - 政治 旺中民調出爐 這結果驚呆網友…直呼真假的？ - 政治 誰爆料韓7200萬？名嘴揭曉謎底…竟是他 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。