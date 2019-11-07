美國參議院6日聽證會，重點討論了大陸抖音平台國際版TikTok，對國家安全和公民隱私的重大風險。陸媒《環球時報》社評7日指出，TikTok按照美國法律經營，能夠威脅到美國國家安全？相信有無數人對這一指控的第一反應是，美國在以此為藉口打擊大陸公司正成功推向全球的這款社交應用程式。迄今為止能夠風靡全球的社交媒體，全是美國公司創立的，TikTok成為了打破這種壟斷的第一個例外，一些美國菁英對此很不舒服。

社評分析，目前所有對TikTok的指控都是基於一種假設，那就是它的母公司位元組跳動有可能把TikTok美國使用者的個人資訊交給大陸政府，從而帶來針對那些用戶和美國國家的巨大風險。除此之外，還有指控說TikTok對該應用程式上的資訊搞政治審查。TikTok對這兩類指控都斷然予以否認。

社評認為，在過去12個月，TikTok在全球被下載超過7.5億次，臉書是7.15億次，Instagram是4.5億次，YouTube是3億次。TikTok的這一成績讓臉書CEO祖克柏格都有了某種危機感，去年臉書就開發了一款模仿TikTok的短視頻應用軟體。

社評批評，通過政治手段打壓美國公司的競爭對手，這真不是好習慣。美國已經對華為採取了斷供零組件這樣的極端措施，不惜以自傷本國企業的方式打擊競爭者。現在又露出要搞TikTok的苗頭，這是非常極端的保護主義，美國這樣做是直接給自由市場經濟捅刀子。

社評注意到，美國的互聯網格局有固化之勢，美國人應當歡迎TikTok帶來的新競爭。大陸的互聯網格局最近幾年變化很大，先是有京東衝擊BAT格局，隨後抖音和拼多多又強勢崛起。大陸的互聯網市場呈現出更活躍的內在動力，美國不應該抑制競爭、鼓勵惰性。

社評強調，三人行必有我師，其實TikTok現象值得美國人認真加以審視，乃至借鑒，TikTok有自己的推送演算法，同時它又奉行入境隨俗原則，非常注意遵守業務開展國家的法律和習俗。這本來就是商業活動的普世原則。

美國的社交媒體巨頭都有機會進入大陸，但它們就是過不了「入境隨俗」這一關，它們犯了商業的大忌而不自知。希望美國國會和行政當局不要走向容不下TikTok的極端，美國需要是開放，才是自己根本利益所在。

(中時 )