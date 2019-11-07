國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜近日遭周刊爆料過去曾在台北南港地區購置7200萬豪宅。議題在網路炒得沸沸揚揚。韓國瑜今對此發出四點聲明，強調「八年前他與妻子皆非公職人員，無財產申報之義務，合約權利轉讓情事完全合法，僅國稅局與當時建商知悉交易資訊」。網友看完紛紛在韓臉書留言「譴責啦」、「真的傻眼」。

民進黨立委王定宇昨在臉書發文，批韓國瑜近日遭爆料曾在台北南港貸款購置7200萬豪宅的事件。王定宇說「7200萬豪宅的假庶民現形了，還有財源來路不明的大問題！」王定宇說，「如果韓國瑜貸款七成、約5050萬元，按照現行房貸利率，本金加利息每月將要負擔約30萬元的房貸，每個月的貸款，錢哪來的？」。

韓國瑜今7日在臉書發文回應爆料內容，並譴責周刊的報導令人質疑，並以四點聲明回應，內容如下：

1. 我與妻子八年前合力購買預售房屋，即使就任北農職務，但仍因經濟狀況與家庭財務負擔，故將預售屋買賣合約權利轉售。

2. 本人於去年當選高雄市長，依法申報財產，公開透明。

3. 八年前我與妻子皆非公職人員，無財產申報之義務，合約權利轉讓情事完全合法，僅國稅局與當時建商知悉交易資訊，其中個資部份並未公開，在政府大力推動個資保護之際，週刊竟然能夠取得本人個資，且未經求證逕行報導，本人強烈質疑洩漏交易資訊者之背後動機。

4. 台灣的民主自由是我們最珍貴的資產，一個單純合法的買賣權利轉售，居然在選舉期間遭到公開，侵害個人資料。老話一句，我寧願乾淨的輸，也不願骯髒的贏，我會繼續傾聽，將精力投注在需要國家關心的事物上，繼續前進。

網友看完紛紛在韓國瑜臉書留言，支持的韓粉說「購買預售屋合法轉讓，何罪之有？利用公權力打壓，已經到了令人瞠目結舌的地步，也讓我們人民看清楚現行政府違反民主自由的醜形惡狀」、「你越黑，我越挺! 堅定支持韓國瑜」、「譴責啦」、「國家機器很忙，查不到政委身分卻查得到韓家個資」。

但也有網友不滿嘲諷「原來是墅民啊」、「經濟能力不好，還能吃喝ＸＸ玩Ｘ人真是棒棒！」。

(中時電子報)