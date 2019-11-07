誰說天下無不是的父母？近日有位年僅11歲的女童皮雷斯(Perolla Pires)遭父母囚禁，最後活活餓死。死後，生前所撰寫的日記曝光，內容竟長達300頁，是女童在訴說生前受虐的細節。警方調查後，也逮捕女童父母，並以肢體虐待、非法囚禁與遺棄等罪嫌起訴。

根據《每日郵報》報導，11歲女童皮雷斯受宗教狂熱的父母長期囚禁在房間裡，連續好幾天沒有進食，父母甚至還會逼迫她做仰臥起坐以及伏地挺身。直到今年10月，終於因身體不堪負荷而緊急送醫，最後女童仍不治身亡。

女童身亡後，狠毒的父母絲毫不認為自己的行為有錯，還將女童的死歸咎於主治醫師治療不當。然而驗屍報告出爐後，顯示女童的死因是「蛋白質熱量營養不良」(Protein-energy malnutrition，PEM)。

警方介入調查後，找到女童生前撰寫的300頁日記，裡面詳盡地記載著父母慘忍的虐待行徑。（圖／翻攝自每日郵報）

當地警方介入調查後，找到女童生前撰寫的300頁日記，裡面詳盡地細數著父母慘忍的虐待行徑。而女童生母看完日記後，才終於崩潰認罪。目前檢方已將父母以肢體虐待、非法囚禁、遺棄等罪嫌起訴，而女童僅8歲的弟弟則是被送到社福機構安置。

(中時電子報)