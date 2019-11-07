美國之音今天引述報導，美國政府官員透露，美陸第一階段貿易協定可能再度推遲，兩國領導人可能在歐洲簽約。

據報導，川普政府一名資深官員6日對路透做如上表述。他說，這是因為雙方還在就貿易協定的條款和簽約地點繼續進行討論。目前兩國間第一階段貿易協定依然存在無法達成的可能性，但達成協議的可能性更高。

路透報導，這位資深官員透露，雙方就第一階段貿易協定的簽約地點，提出了一些建議，歐洲和亞洲的地點都有，其中包括美國的阿拉斯加和歐洲希臘，但美國總統川普和大陸國家主席習近平更可能是在歐洲簽約，地點可能包括瑞典和瑞士。川普總統建議的美國愛荷華州似乎已經被排除。

路透報導，一名大陸官員說，北京方面曾經提出雙方在希臘簽約的可能性，因為習近平計畫11月10日抵達希臘訪問，然後前往巴西，出席11月13日在那裡舉行的金磚國家峰會。 但多名元美國消息人士都說，在希臘簽約不可能。

官員表示，兩國將會討論大陸最近提出的免除更多關稅的要求，但這些討論預計不會影響到雙方達成一項中程貿易協定。陸方據信認為盡快簽約對自己最為有利，因為川普目前正面臨國會彈劾調查的壓力。

消息人士說，陸方希望美國盡早解除加徵的所有關稅，美國正在考慮是否在今年12月15日啟動追加新的關稅。分析人士說，第一階段貿易協定可能會集中體現大陸對美國農產品的採購以及對智慧財產品的保護，但產業補貼可能不會觸及。

與此同時，美國商務部公布最新統計顯示，美國今年前9個月的貿易逆差同比增加5.4％，達到4813億美元；美國出口同期減少70億美元，進口增加178億美元。美國今年9月追加大陸進口商品的關稅之後，大陸對美進口和美國對陸出口都有下降，美國9月貿易逆差比上個月下降，只有525億美元。

美國外交關係協會經濟學家謝澤（Brad Setser）評論說：「從十分俠義的角度看，提高中國的關稅發揮了作用：顯然已經減少了對華貿易，對華貿易逆差也因此降低了」，「但台灣和越南的進口顯著增加」。

(中時 )