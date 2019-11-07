外界都在看北京會如何應對香港「反送中」運動。美國學者葛來儀分析，若「一國兩制」證明在香港失敗，大陸必將反思對台政策，未來可能採取更強硬作法及施以更大壓力。

美國戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲事務資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）在5日播出的最新一集「中國國力」（China Power）播客節目中，與CSIS中國大陸問題專家布蘭契特（Jude Blanchette）探討「反送中」運動對大陸未來政策及台灣明年一月大選的影響。

葛來儀表示，中共已故領導人鄧小平在1979年提出「一國兩制」概念，他當時表示，若台灣「回歸祖國懷抱」，陸方將會「尊重台灣現實情況」。中國全國人大隨後在1982年通過內含特別行政區條款的新「憲法」，為「一國兩制」提供法律基礎。

葛來儀指出，時任中共總書記江澤民在1995年發表的俗稱「江八點」，也是在為「一國兩制」在台灣施行的願景，以及北京最終和平統一計畫奠定基礎。

在這背景下，葛來儀分析，香港「反送中」運動所帶來的長期衝擊，在大陸的政策上會較為顯著。她表示，若「一國兩制」真的證明在香港失敗，大陸必須自問「在台灣會可行嗎？」若大陸認定，追求兩岸和平發展及最終和平統一的政策永遠行不通，北京則必須反思對台政策。

葛來儀說：「我的猜測是，在中國大陸國家主席習近平統治之下，他們（大陸）不會朝較溫和方向去，而會向更強硬方向發展。雖然這不必然代表會使用武力，但大陸內部可能會有人這麼要求。」

葛來儀進一步分析，雖然習近平有許多問題要處理，像是美中貿易戰、大陸經濟放緩及未來人口問題等，所以不太可能將台灣議題擺第一，但北京還是可能會好好反思未來對台政策。她說，能確定的是，台灣可能面對更大外交、政治及軍事方面壓力。

關於「反送中」運動對台灣一月大選的影響，葛來儀表示，香港事件是影響總統蔡英文民調最重要的因素。她表示，蔡總統今年前5個月的民調數字，絕大部分處於落後；但6月底開始完全翻盤，幾乎每份民調都領先中國國民黨提名總統參選人、高雄市長韓國瑜。

葛來儀指出，或許有些人主張，蔡總統民調上升與她過境美國或美國對台軍售有關，但她不認為台灣人有這麼注意相關新聞。相較之下，香港事件確實引起台灣人注意，也讓他們十分擔心，「若選出想與大陸改善關係的總統，台灣可能面對不確定的未來」。

(中央社)