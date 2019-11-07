親民黨主席宋楚瑜果然是大內高手，一出手對付國民黨總統候選人韓國瑜就是狠招！綠媒老董讚嘆，宋楚瑜在這場選戰中，已經定調他是「愛拚才會贏」，韓是「愛騙才會贏」，一出手就直攻韓國瑜的要害！

《美麗島電子報》董事長吳子嘉在政論節目《關鍵時刻》上表示，去年選戰，他定義宋楚瑜是草包，可是宋楚瑜一出手，馬上定義韓國瑜不是草包，是騙子！吳子嘉表示，宋楚瑜日前接受媒體採訪時，曾意有所指表示，以前政壇人物是愛拚才會贏，但現在是愛騙才會贏，吳分析，愛騙才會贏暗指韓國瑜，可見宋楚瑜不愧是政壇老前輩，一出招就下重手！宋從動機上來懷疑韓參選動機，更用兩句話就定調兩人的差別，宋是「愛拚才會贏」，韓是「愛騙才會贏」！

吳子嘉接著分析韓蔡宋選票結構，他直言，不論是宋楚瑜參選或是台北市長柯文哲參選，都無法撼動韓國瑜25％的鐵票，這其中韓粉就占了三分之二，也就是19%左右的鐵粉票，但剩下的6%就是可能挺藍非挺韓的票。因此，宋的參選，可以挖走一部分的鐵票，韓支持度便會跌到20%以下，但也不會再崩盤，就維持這個極限值。但吳也說，如果韓國瑜真的崩盤，宋楚瑜在大選中拼到第二名，那台灣政治史就將改寫，國民黨的喪鐘將響徹雲霄！

(中時電子報)