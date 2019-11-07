儘管本季開打前夕，NBA官方大力宣導將會打擊各隊刻意輪休球星政策，但似乎偏偏對快艇前鋒「可愛」里歐納德毫無辦法，因為里歐納德7日將進行本季第2次背靠背賽事輪休，而且又是全美直播比賽，聯盟給的答案竟是他不健康！

「在聯盟輪休政策之下，里歐納德並不是一個健康球員，他在快艇的傷病列表上，將被列為膝蓋傷勢治療，」聯盟發言人麥克巴斯表示，「聯盟經過跟體育醫療團隊討論後，選擇相信快艇隊醫的判斷，那就是里歐納德不適合打背靠背。」

先前就曾輪休快艇出戰爵士的里歐納德，如今又「巧合」在7日面對公鹿比賽輪休，這兩戰除了都是遭遇本季強豪，也都屬全美直播賽事，由於聯盟規定假如球員故意輪休全美直播比賽，最高可以處罰10萬美元，快艇當然要找合法藉口。

里歐納德自從2017年4月至今，卻從未打過背靠背賽事，只是攤開他本季個人數據，一個場均可以拿到29.3分、7.3籃板、5.7助攻與2.3抄截的球星，聯盟竟然承認他不算健康球員，那麼到底怎樣才算健康呢？這種評斷標準惹人爭議。

(中時電子報)