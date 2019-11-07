國安局特勤中心今天7日〈四〉，在大直特勤訓練中心舉行「安維7號」成軍典禮。

今年的維安人員招訓相當特殊，由於人數眾多，因此除了要求國安局內各處室必須選派人員進行特訓，確保在緊急狀況時能即時補充人手，同時在陸海空三軍大舉招募，人數一度高達400人，經過三個月特訓層層淘汰，最後留下330名菁英，將透過抽籤，分派給各組候選人維安編組。

國安局長邱國正表示，只要總統參選人前往中選會登記，正式成為候選人的那一刻起，立刻就成為維安對象，特勤中心將會派遣維安人員進駐，每位候選人維安編組約55人左右。

自106年起，國家安全局特種勤務指揮中心即積極規劃各項工作期程，經過長期整備，於本（7）日上午10時舉行第十五任總統、副總統候選人安全維護編組專精訓練結訓暨編成典禮」，典禮由局長兼指揮官邱國正主持，並邀請中央選舉委員會、立法院「外交及國防委員會」趙天麟召集委員、候選人政黨等單位代表，海洋委員會海巡署、內政部警政署、國防部憲兵指揮部、法務部調查局等單位首長出席，藉編組校閱、裝備展示、拳術與射擊操演等活動，向社會大眾宣示：國家安全局特種勤務指揮中心，深具能力及決心完成「第十五任總統，副總統候選人」安全維護任務。

「安維7號」成軍典禮典禮中，安維編組全體成員在邱局長兼指揮官監誓、各單位代表及首長見證下進行宣誓：全體成員誓以至誠，效忠國家，服膺憲法，執行第十五任總統、副總統候選人安全維護工作；盡忠職守，服從命令，嚴守紀律，保守機密，並恪遵「依法行政，行政中立，聯合編組，安全全第一」之原則，全般工作重點均以確保候選人人身安全為中心，且不參與安全維護以外之事物。

(中時電子報)