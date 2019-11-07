胡男駕駛的野馬跑車，自撞中央分隔島上捷運梁柱後翻覆 ，胡男噴飛趴在安全島上，救護人員送醫後，仍不治身亡。（民眾提供／黃國峰台中傳真）

胡男駕駛的野馬跑車，自撞中央分隔島上捷運梁柱後翻覆 ，並撞斷30公尺外的路口監視器桿，胡男送醫傷重不治。（台中市警局第四分局提供／陳世宗、黃國峰台中傳真）

胡男駕駛敞篷野馬跑車，7日清晨自撞中央分隔島上捷運梁柱後翻覆，車體破碎變形，胡男噴飛，送醫傷重不治。（民眾提供／黃國峰台中傳真）

中市一名26歲胡姓男子，7日清晨4時許，駕車在南屯區文心南路往台灣大道方向，行經三民西路口時，卻自撞中央分隔島上的捷運梁柱後翻覆，並撞毀路口監視器桿，駕駛被甩出車外，救護人員到場後，駕駛已無呼吸心跳，立即送醫搶救，但仍回天乏術。救護人員說，胡男因劇烈撞擊整個臉撞得變形；是否酒駕，全案正由警方調查中。

警方指出，車禍發生在台中市文心南路過三民西路口，一輛敞篷型的白色野馬跑車，7日清晨4時多，沿文心南路往市區方向行駛，因該處為一小弧度彎道處，胡男疑似不慎撞上左側捷運梁柱後，車子往右橫移約30公尺，再撞上台中市警局監視器的柱子，車輛也因而180度翻覆，駕駛也被甩出車外，因撞擊力量強大，該車引擎噴出，其中一顆輪胎甚至噴到30公尺外。

中市消防局南屯分隊表示，救護人員到場時，胡男已趴在安全島上，經檢視傷勢，男子臉部傷勢嚴重，且無呼吸心跳，立即被送往中山醫院大慶院區急救後，仍因傷重不治死亡；另擔心車內是否還有其他乘客也被拋飛未發現，經搜尋附近的雜草跟分隔島，幸無尋獲其他傷者，詳細的肇事原因有待警方後續調查。

台中市警局第四分局交通分隊表示，因胡男到院前死亡，是否酒駕，尚待醫院抽血檢測；且因車上無行車紀錄影像，已調閱該被撞斷的監視器畫面，進一步調查釐清中。

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(中時 )