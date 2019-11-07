國民黨不分區立委名單究竟怎麼排？黨主席吳敦義又將把自己排在第幾名？至今仍未定案，成各界關注焦點。媒體人陳鳳馨為此暴怒，痛罵吳數分鐘，直言：「我真的氣到很想要飆髒話！但是呢，我實在飆不出來，所以我只是講說『我想要飆髒話』，來表示我有多麼的憤怒！」

主持人趙少康在政論節目《少康戰情室》表示，有傳吳敦義想把自己排在不分區立委第一名，消息曝光後又以第一當以女性為由否認；後來傳將排第二名，但又遭吳否認。目前消息指出，吳有意將自己排在前面「領軍作戰」，吳更自爆擬將自己列在8至10名，顯然在輿論壓力下不得不向後退。

趙少康指出，《中國時報》以〈穩坐安全名單 吳敦義寧留罵名〉為題，《聯合晚報》也以〈戰士前方吃緊 領導後方緊吃——重返執政恐雪上加霜〉、〈藍央委籲吳敦義 排不分區安全名單最末〉為題，可見吳敦義對不分區立委的思慮引各界罵名，更可能重創國民黨2020選情。

陳鳳馨更激動直言：「我真的氣到很想要飆髒話！但是呢，我實在飆不出來，所以我只是講說『我想要飆髒話』，來表示我有多麼的憤怒！」

話鋒一轉，陳鳳馨指出：「吳敦義喔，他自己的資歷非常的完整，年輕的時候也是蔣經國提拔的人，可是他越選，討厭他的人就越來越多、喜歡他的人就越來越少。為什麼會如此？很簡單！一個如果心心念念為自己的每一步算計的人，就是會讓人討厭！你越算計大家就越討厭你！你就越沒有前途！越沒有未來！而且所有支持你的人，都會變得很丟臉！現在，吳敦義的狀況就是如此！」

陳鳳馨痛批，建議吳敦義自排不分區安全名單最末，是盼他展現出身為黨主席不忮不求、為黨全力衝到最後一刻的精神。並非認為吳沒貢獻，而是認為吳在此時此刻用此種方式，不但毀了自己也毀了這個政黨；尤其黨內又有「馬屁黨工」，竟揚言只要誰反對吳列安全名單就開除誰黨籍，請問國民黨有這條黨規嗎？可以做成這樣子嗎？真是丟臉丟死了！

(中時電子報)