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民進黨立委參選人、「港湖女神」高嘉瑜昨日在跑行程時上台與民眾同樂，影片放上臉書，並表示自己「用生命在唱歌」，底下留言馬上有網友警告：看影片絕對不要開聲音！

台北市議員高嘉瑜的歌聲「遠近馳名」，聽過的人都相當有感觸，昨日她在臉書上分享自己跑行程時上台高歌的影片，表示自己是「用生命在唱歌」，並分享了一曲燒聲版的「非常女」，但網友直接吐槽「台下也是用生命在聽歌」。

影片中高嘉瑜用台語與民眾互動，歌曲剛開始時還尚為平穩，但唱到副歌時卻突然破音，讓她自己都忍不住尷尬地笑了出來，然後在歌曲最後又再度破音，一旁的阿姨都走過來拍拍高嘉瑜的背來安慰她，網友笑說高嘉瑜「唱到後面變閃靈」。

高嘉瑜美妙的歌聲讓網友暴動，直說「不開聲音的話真的很棒」、「我來看女神的」、「嘉瑜妳…還是當立委吧！歌手這條路對妳似乎太坎坷點」、「被歌聲耽誤的政治人物，阿不是，是被政治耽誤的歌手」、「本來我以為高立委再度挑戰令我佩服，但第二段嚇到我了」、「台下叔叔想去急診…」

高嘉瑜

(中時電子報)