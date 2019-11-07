國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜，近日遭周刊爆料過去曾在台北南港地區貸款購置7200萬豪宅。議題在網路發酵引起討論。韓國瑜今對此發出四點聲明，強調「八年前他與妻子皆非公職人員，無財產申報之義務，合約權利轉讓情事完全合法」。對此，韓黑名嘴黃創夏這次竟然不罵了，他直言，重點從不是媒體如何拿到資料，是侯選人到底有沒有解䆁清楚，選民能不能接受！

韓國瑜今7日在臉書發文回應爆料內容，並譴責周刊的報導令人質疑，並以四點聲明回應，內容如下：

1. 我與妻子八年前合力購買預售房屋，即使就任北農職務，但仍因經濟狀況與家庭財務負擔，故將預售屋買賣合約權利轉售。

2. 本人於去年當選高雄市長，依法申報財產，公開透明。

3. 八年前我與妻子皆非公職人員，無財產申報之義務，合約權利轉讓情事完全合法，僅國稅局與當時建商知悉交易資訊，其中個資部份並未公開，在政府大力推動個資保護之際，週刊竟然能夠取得本人個資，且未經求證逕行報導，本人強烈質疑洩漏交易資訊者之背後動機。

4.一個單純合法的買賣權利轉售，居然在選舉期間遭到公開，侵害個人資料。老話一句，我寧願乾淨的輸，也不願骯髒的贏。

名嘴黃創夏今在臉書發文回應，「韓可以『譴責』這個媒體拿到相關資料，但既然已經參選總統，你還是必須要面對相關的所有質疑！如同歐美先進國家，也是要説清楚丶講明白」。黃舉例，「白水門」丶「電郵門」丶「通俄門」、「水門案」，那是民主國家的揭瘡疤捍衛國家的典範！重點從來不是媒體如何拿到資料，是侯選人到底有沒有解䆁清楚，選民能不能接受！

黃創夏最後強調，「別忘了，你在選的是總統，請拿出正常民主國家的總統候選人的基本格局吧！」。

(中時電子報)