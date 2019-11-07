安維7號特勤裝備 克拉克19型GEN5手槍 09:342019/11/07 中時 呂昭隆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國安特勤新克拉克手槍，與美國秘勤局同步換裝。呂昭隆攝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國安特勤新克拉克手槍性能諸元。呂昭隆攝 這次安維7號特勤人員使用的手槍，全面汰裝成克拉克19型GEN5手槍，重量只有610公克，握把也適合東方人的手，有效射程70公尺。 特勤中心使用的奧地利克拉克19手槍已近20年，這次全面換裝，換成克拉克GEN5，與美國密勤局同步換發。第一批克拉克新槍於8月抵台，250把交貨後，全部優先派發給負責總統大選維安的特勤人員使用。 這款新式手槍保養簡單，槍身兩側都有彈匣及滑套釋放鈕，可供慣用手使用，保證3萬發精準度，金屬部分更耐磨，彈匣卡榫可左右互換，可換握把，而且有夜間準照。 (中時 ) #克拉克 #手槍 #特勤 #握把 #彈匣 #2020大選 也許您會感興趣 推薦閱讀 張嘉郡訴求長照幸福空間 四湖鄉長力挺 17:272019/11/06 政治 新北市立委 民進黨訂目標9＋1席 17:532019/11/06 政治 韓國瑜8日北市連趕三場後援會 連戰英雄宴壓軸 18:072019/11/06 政治 韓國瑜籲大家票投被黑到全國最黑的韓國瑜 19:422019/11/06 政治 命理專家洩天機：明年這天 韓翻轉最後契機 19:162019/11/06 政治 又有聽眾叩應：我要投小英 理由竟讓陳揮文喊讚認同 20:452019/11/06 娛樂 韓國瑜南港豪宅案 李正皓爆民進黨驚人下一步 05:532019/11/07 政治 買房遭揭露 韓痛批侵害個資：強烈質疑背後動機！ 07:522019/11/07 政治 韓聲明南港豪宅案 韓黑名嘴這次不罵了？竟說.... 09:182019/11/07 政治 投韓都是哪些人？深綠粉曝驚人內幕 09:252019/11/07 政治 軍事熱門新聞 摧毀美航母 俄發現要從這下手 - 軍事 唉300架！印度空軍要買自製戰機＋教練機 - 空軍 隱形剋星！陸6代機變超強感測器 - 軍事 這屆大選副手晚公布 特勤快煩死 - 軍事 算了！撇福特號 F35要從老航母首飛 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。