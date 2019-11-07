國安特勤新克拉克手槍性能諸元。呂昭隆攝

這次安維7號特勤人員使用的手槍，全面汰裝成克拉克19型GEN5手槍，重量只有610公克，握把也適合東方人的手，有效射程70公尺。

特勤中心使用的奧地利克拉克19手槍已近20年，這次全面換裝，換成克拉克GEN5，與美國密勤局同步換發。第一批克拉克新槍於8月抵台，250把交貨後，全部優先派發給負責總統大選維安的特勤人員使用。

這款新式手槍保養簡單，槍身兩側都有彈匣及滑套釋放鈕，可供慣用手使用，保證3萬發精準度，金屬部分更耐磨，彈匣卡榫可左右互換，可換握把，而且有夜間準照。

(中時 )