美國摩門教家族4日上午在墨西哥北部邊境高速公路上遇襲，造成9死慘劇，其中包含3名母親及6名孩童，家屬趕赴事發現場後受創痛哭，一名家屬描述，「只看到燒焦的殘骸、灰燼和骨頭。」

美國摩門教家庭在墨西哥遇襲，家屬重返現場受創痛哭。

綜合英國《太陽報》（The Sun）、美國有線電視新聞網（CNN）報導，4日上午9時40分，居住在墨西哥北部的著名美國摩門教大家族黎貝隆（LeBaron）家族部分成員，駕駛3輛轎車行經邊界奇瓦瓦（Chihuahua）與索諾拉（Sonora）兩州交界處高速公路途中突遭襲擊，造成車上3名母親、6名幼童喪生，另外8名孩童生還。

家屬後續趕到事發現場後受創痛哭，3輛轎車車身布滿彈孔，當中一輛轎車被焚毀。家屬描述，一名家人在山谷遠處就看到爆炸火光，到現場看才發現是家人的轎車，「車身布滿彈孔，完全著火。」其他家人後續趕到現場，結果「只看到燒焦的殘骸、灰燼和骨頭。」

美國摩門教家庭在墨西哥遇襲，家屬重返現場受創。（圖／路透社）

美國摩門教家庭在墨西哥遇襲，家屬重返現場受創。（圖／路透社）

根據報導，警方在案發現場共發現9具遺體，一輛燒焦的轎車上發現一名母親及一對雙胞胎嬰兒，該名母親的另外一對兒女也在攻擊中喪命，距離轎車13公里外發現另外兩名母親及兩名孩童倒地，家屬描述，案發當時，其中一名母親高舉雙手下車，向歹徒表明自己不具威脅性，最終仍不幸喪命。

美國摩門教家庭在墨西哥遇襲，家屬重返現場受創痛哭。（圖／路透社）

遇襲車輛滿布彈孔。（圖／路透社）

被害者是美國知名摩門教大家族黎貝隆家族的分支家庭，多數成員於墨西哥出生、成長，具有美、墨雙重國籍，他們在墨西哥北部與美國邊界地帶建立約3,000人的龐大摩門教社區，自行耕種、自給自足。案發當天3個家庭原本要到隔壁州參加婚禮慶祝活動，卻不幸遇劫。

(中時電子報)