最低工資成最低便當？勞長：對勞工不尊重 09:392019/11/07 中時 林良齊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 勞動部部長許銘春表示，不應用便當等方式形容，「對基本勞工不是很尊重」。（林良齊攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 行政院前院長陳沖昨天表示，沒有做基本研究的「最低工資法」不如每天發便當的「最低便當法」，對此，勞動部部長許銘春今天表示，最低工資法對邊際勞工是很重要的保障，這2年審議基本工資時都有提出物價指數、GDP做為基本工資審議委員參考的數據。 立法院社會福利及衛生環垃委員會今天審議勞動部公務預算。 許銘春表示，根據近年來審議的經驗，最低工資法中有明列提高基本工資與否的相關依據，不應用便當等方式形容，「對基本勞工不是很尊重」。 (中時 ) #基本工資 #最低工資 #便當 #許銘春 #陳冲 也許您會感興趣 推薦閱讀 小英屏東拜廟沒便當民眾吃這個 網友議論紛紛 15:112019/11/05 政治 勞動部：今年未達基本工資已開罰217件 16:522019/11/05 生活 自助餐45元就有「海陸雙拼」台北人驚呆了 20:422019/11/05 日常 《金融》嗆「最低工資法」，陳沖：不如發一個便當 09:432019/11/06 財經 沒做好基本功夫的最低工資法 不如制定最低便當法 10:472019/11/06 財經 推最低工資法 陳冲：須做好五大基本工 11:322019/11/06 財經 外送員一國多制？ 勞長：擬修職安法要求業者為外送員投保 13:082019/11/06 生活 最低工資法未做基本研究？勞動部：確實掌握資料 19:292019/11/06 生活 陳冲批最低工資法 不如制定最低便當法 04:102019/11/07 金融．稅務 保障外送員 勞動部擬修職安法 04:102019/11/07 生活新聞 生活熱門新聞 客人拿229個1元惡整 UberEats外送員用這招神反殺網讚翻 - 生活 今冬羽絨外套有機會出櫃？氣象專家曝機率 - 生活 退休後最後悔的事 多數人都錯了 - 生活 逛淡水見裸背妹！狂露大奶酥 真面目曝光 - 生活 兒聯絡簿寫15字 父一看落淚：我這爸爸多失敗 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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