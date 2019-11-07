行政院前院長陳沖昨天表示，沒有做基本研究的「最低工資法」不如每天發便當的「最低便當法」，對此，勞動部部長許銘春今天表示，最低工資法對邊際勞工是很重要的保障，這2年審議基本工資時都有提出物價指數、GDP做為基本工資審議委員參考的數據。

立法院社會福利及衛生環垃委員會今天審議勞動部公務預算。

許銘春表示，根據近年來審議的經驗，最低工資法中有明列提高基本工資與否的相關依據，不應用便當等方式形容，「對基本勞工不是很尊重」。

(中時 )