昨晚12強棒球賽，中華隊3比0擊敗南美勁旅委內瑞拉，也順利進擊最後6強。這場比賽形成低比數投手戰，除雙方投手戰力不俗，澳洲籍主審「變形蟲」般的好球帶，也屢屢讓打者搖頭，讓鏡頭前球迷滿頭霧水。不過有網友畫出一幅澳洲地圖，讓人瞬間秒懂，原來澳籍主審的好球帶跟澳洲地圖一模一樣！

昨晚澳籍主審的好球帶真的相當令人困惑，忽上忽下、忽左忽右，有時偏差相當多的球也會判好球，讓打者跳腳。有球迷在PTT棒球板發問：好球帶會漲潮退潮 怎麼辦？一名網友貼出一張比賽截圖，並在本壘板上方畫出圖形，表示，「根據他系隊朋友的觀察，嚴格來說這位澳洲主審的好球帶應該是澳洲地圖的形狀」。

並附帶解說「彎彎的，有時候右打者內角高會撿的話應該是大堡礁的位置，來台灣執法，順便介紹澳洲地理這樣」。

這張圖讓其他球迷秒懂，紛紛表示，「恍然大悟！」、「看了比賽 我信你了」、「看完完整球賽真的是這樣子...」、「右下角那個圓點附近印象真的撿了幾球」、「太合理了我被說服了」，更有網友說「明天主審是哪一國 趕快寄給中華隊參考一下」。

(中時電子報)