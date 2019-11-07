近日有網友在臉書社團轉發，星宇航空董事長張國煒在臉書分享的照片，並開玩笑地說，K董太過份啦！全世界只有您有，讓星宇小舖也賣一下殼啦！貼文一出，竟釣出張國煒親自留言回應，這是廠商特別訂製的，沒得買阿！引來逾百人按讚。

一名網友在臉書社團星宇航空討論區中PO文轉發，星宇航空董事長張國煒在今年2月時，曾於臉書分享廠商特別訂製手機殼的照片，並笑稱「太過份了啦！全世界只有您有，交代一下星宇小舖也賣一下殼啦！」引來張國煒親自留言，「這是廠商特別訂製的！沒得買阿！」留言隨即吸引百名粉絲按讚。

有網友也查到這款廠商特別訂製的手機殼的價格不斐，大約是台幣1萬元左右。讓網友笑嘆，若是這個價位，只能跳過了。而眼尖的網友也發現，這款手機殼似乎是iPhone xs的訂製款，讓網友笑說，看來K董不能換手機了！

而留言的最後，也有粉絲網友詢問要怎樣才能加K董的臉書？立即引來熱心的網友建議，其實K董的貼文都是公開的，大家都可以看得到，所以並不需要加好友才能看，不要製造別人的困擾喔！

(中時電子報)