PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

國民黨總統參選人韓國瑜因親民形象、草根作風，深獲庶民支持者喜愛，卻也與過往國民黨風格大相逕庭。深藍網友表示，自己家人是忠貞國民黨員，這次卻因投不下韓一月打算出國。文章一出卻釣來深綠網友，直言：「剛好相反，我們家族深綠的，都轉支持韓了！」

網友在PTT論壇發文《藍營有意識到韓導在敗藍基本盤嗎》，寫道：「只說藍基本盤大家可能不信，說一下我家裡組成。我爸高中被教官拉進國民黨，從此四十年都是忠貞黨員；外公以前在和平鄉公所當小主管，民眾服務社像他家一樣；舅舅在山線某市議員那邊當主任，之前還揪韓導來台中拜二十一間廟。」

發文網友進一步指出：「上個週末家族聚餐，大家喝了酒反而一片愁雲慘霧。十幾個老大人在那邊說這次候選人都不行，舅舅、舅媽還偷偷跟我說這次不投了，一月中會去美國看我表姐。國民黨裡面應該不少人，被迫一起搭失智列車的很無奈啦！還在硬著頭皮挺韓的KMTer自己想清楚，你們正在拿自己幾十年的鐵票在敗家。」

文章一出，意外釣出深綠網友，直言：「剛好相反，我們家族深綠的，都轉支持韓了！」其他網友則紛紛回應：「我們高雄深綠計程車司機都想投韓了」、「韓本來就此非典型KMTer」、「不投韓就是假韓粉」、「黑韓產業鏈」。

(中時電子報)