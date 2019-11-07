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國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜被周刊爆料，曾於南港購買7200萬豪宅，輿論掀起軒然大波；對此，網友在PTT上發文表示，民進黨根本就「操作失誤」，這件情本身就是起正常買賣，綠營卻用力過猛，現在恐怕要自食惡果了！

網友認為，這起事件本身就是庶民生活中常見的買賣交易，說要對韓國瑜有甚麼殺傷力，還真的看不出來！但是民進黨卻是使盡吃奶的力氣在打，現在如「狗吞骨頭」，噎到了吧！他表示現在在夜市逛一圈，到處都是在罵民進黨的，綠營好好的居住正義不好好搞，卻來攻擊房地產交易、打擊政敵，現在「討厭民進黨」的火越燒越旺，韓國瑜逆轉的進度表又要提前了！

但這篇文章並沒有獲得大多數的網友認同，其他網友表示「你爽就好」、「你的夜市怎麼和人不一樣」、「今天dpp會再爆，都說要開記者會惹」、「這樣就過猛喔，前戲而已捏」、「你太樂觀惹，之前王如玄就被房產搞死，別太小覷，dpp會這樣爆，一定有後續」、「難道是平行時空夜市？」

(中時電子報)