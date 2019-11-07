“Your lady embarrassed to be with you”- a particularly harsh Lebron James (Via @delrio_josh) pic.twitter.com/WkDFfS1JNM — Barstool Sports (@barstoolsports) November 6, 2019

隨著「小皇帝」詹姆斯連3場摘大三元，且在公牛主場帶領湖人搶下6連勝，其實在比賽過程當中，詹皇算是被場邊芝加哥球迷激怒的，因為他曾在比賽時對著觀眾席怒嗆，「你的女朋友因為跟你在一起感到尷尬！」卻遊走在聯盟處罰邊緣。

來到芝加哥客場作戰，詹姆斯和「一眉哥」安東尼戴維斯當然成為公牛球迷狂罵目標，隨著謾罵內容越來越不堪，詹皇明顯也失去耐心，低著頭故意對著觀眾席大聲講出，「你的女友因為跟你在一起感到尷尬！」當場讓那名球迷完全傻眼。

畢竟詹姆斯這樣的嗆聲方式，除了閃避「直接」跟球迷起衝突的聯盟規定，更回嗆了那些沒品球迷，當他講完這句話後，不少球迷也替他歡呼，場邊相當熱鬧有趣，甚至鬧到場邊警衛出面警告球迷，別再刻意與言語挑釁湖人這兩大球星。

看到詹姆斯最近如此神勇表現，他的好友「閃電俠」韋德也發推力挺，「等等！誰說詹姆斯過氣了，假如場均27分、8助攻與8籃板的球員叫做過氣，那麼這個聯盟99％球員都不用打了，大家別再去看那些垃圾假新聞。」

(中時電子報)