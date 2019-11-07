X1因票數爭議，失去許多廣告和代言。(圖／翻攝自推特)

南韓人氣選秀節目《PRODUCE X 101》自7月19日決賽後，選出11人組成限定團體「X1」，但節目結束熱度卻持續延燒，原因就是爆出票數爭議，被抓包最終票數呈現巧合的規律差，警方也介入調查，近日，製作人安俊英被上銬拘捕，並以妨礙業務嫌疑被立案，6日他終於認了第三季和第四季投票結果造假，而第三季選出的女團「IZ*ONE」，回歸活動也受到影響。

安俊英昨認了第三季《PRODUCE48》和第四季《PRODUCE X 101》造假，但強調頭兩季絕對沒黑箱，而韓媒也加碼爆料，他確實有收到娛樂公司的「好處」，曾被招待到聲色場所，花費數百萬，雖然沒證據證明，此飯局和票數造假有關，但他也被網友罵翻，名字瞬間登上NAVER熱搜。

而因為造假風波，連帶影響「IZ*ONE」和「X1」，「IZ*ONE」日前宣布將帶著首張正規專輯《BLOOM*IZ》回歸，11日也會舉辦SHOWCASE，但今(7日)經紀公司宣布：「原定於11日舉行的SHOWCASE取消。」據悉，專輯會照常發售，但取消媒體SHOWCASE。

其實，11日正是警方為此次調查案開發布會的日子，所以「IZ*ONE」的SHOWCASE被影響取消，而「X1」爆出造假後，也失去許多廣告和代言，兩團未來該如何發展，也備受外界關注。

(中時電子報)