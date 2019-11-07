今年國安局「安維7號」招訓特勤人員，不少是直接從國防部菁英單位招募，出身海軍陸戰隊莒拳隊的「莒拳女神」呂冠潔上士，就是代表之一。

這330名菁英齊聚一堂，當中有位漂亮的女子顯得與眾不同，她是「莒拳女神」呂冠潔上士。別看她長得漂亮，提到她的經歷與背景卻是令人忍不住讚嘆。呂冠潔是我國莒拳隊全隊數十名隊員其中之一。

眾所周知，莒拳隊一個新進隊員從入隊到最終結訓離開，得經過1年左右的時間，其訓練過程非常嚴格，許多人入隊後因為太辛苦，選擇報退離開，在這樣高壓下全隊僅有數十名隊員，女性隊員更是當中的少數，除了是莒拳隊外，呂冠潔也待過海軍陸戰隊，還進入過憲兵指揮部警衛大隊，甚至曾經與前奧運金牌國手陳詩欣比賽並榮獲銀牌佳績，擁有跆拳道黑帶六段的強大實力。難怪能輾壓各方好手，最終脫穎而出。

對於自己能擔任「第15任總統大選」安全維護工作，呂冠潔謙虛的表示，能夠參加此次的總統大選任務，對她而言，這才是永遠的獎牌。並且一再強調「這是特勤至高無上的榮譽。」

(中時電子報)