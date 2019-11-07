陳菊表示總統副手及宣布時間由總統決定，她不清楚。（姚志平攝）

總統府祕書長陳菊7日前往立法院司法及法制委員會備詢，關於蔡賴配問題，陳表示總統副手人選及宣布時間是總統的決定，她不清楚，至於是否接任競選總部主委一職，陳說目前沒有討論誰來擔任主委，對個人來講，她目前是助選員這是很確定的。

(中時 )