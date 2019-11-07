蔡賴配？陳菊：由總統決定 10:272019/11/07 中時 姚志平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 總統府祕書長陳菊7日前往立法院司法及法制委員會備詢並接受訪問。（姚志平攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 陳菊表示總統副手及宣布時間由總統決定，她不清楚。（姚志平攝） 總統府祕書長陳菊7日前往立法院司法及法制委員會備詢，關於蔡賴配問題，陳表示總統副手人選及宣布時間是總統的決定，她不清楚，至於是否接任競選總部主委一職，陳說目前沒有討論誰來擔任主委，對個人來講，她目前是助選員這是很確定的。 (中時 ) #總統 #主委 #陳菊 #接任 #時間 也許您會感興趣 推薦閱讀 「蔡賴」配嗎？陳菊終於親自表態了！ 09:052019/11/03 政治 副手是大黑馬？江啟臣：韓國瑜有智慧做最好決定 17:062019/11/04 政治 高嘉瑜籲關扁 陳水扁：原來高認為韓國瑜會當選 23:082019/11/04 政治 菊姐出手 小英競總主委點名她？！ 09:162019/11/05 政治 桃園宗教道場動土 綠營4大咖出席典禮 12:002019/11/05 政治 「呂氏」不爽 中選會：總統連署書按規定辦理 15:042019/11/05 政治 補教爽缺沒人做？ 過來人曝2惡夢 16:302019/11/05 生活 陳佩琪爆對小英的恨永生難忘 柯P驚嚇 11:192019/11/06 政治 蔡總統經濟成績單還不如馬總統 04:102019/11/07 時論廣場 因為蔡總統，所以韓總統 04:102019/11/07 時論廣場 政治熱門新聞 最新民調出爐 韓國瑜支持度反彈了！ - 政治 韓國瑜4點聲明南港豪宅案 網看完：超傻眼！ - 政治 韓聲明南港豪宅案 韓黑名嘴這次不罵了？竟說.... - 政治 旺中民調出爐 這結果驚呆網友…直呼真假的？ - 政治 誰爆料韓7200萬？名嘴揭曉謎底…竟是他 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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