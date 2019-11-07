受冷空氣影響，今天(7日)北京氣溫將出現下跌，夜間最低氣溫只有1℃，白天最高氣溫12℃。不過好在今天將開始統一啟動試供暖，公眾要密切關注家中供暖設施狀況。此外，9日夜間或有小雨。

昨天白天，北京南郊觀象臺最高氣溫為14℃，但由於雲量較多，氣溫回升不明顯，一整天都感覺涼意線上。今天，在冷空氣影響下北京氣溫將出現下滑，北京市氣象臺預計，今天白天晴，北轉南風二三級，最高氣溫12℃；夜間晴，南轉北風一二級，最低氣溫1℃。

氣溫下滑，不過好在暖氣已經「就位」。本月1日，市氣象局、市城市管理委等召開了2019-2020年採暖季前的第二次氣象會商，將從11月7日開始統一啟動試供暖。目前，全市供熱準備工作已全部就緒。相關負責人提示廣大市民，7日試供暖後，要密切關注家中供暖設施狀況，若家中出現暖氣不熱、跑水漏水等情況，可直接撥打社區供熱單位服務電話報修解決。

(旺報 )