「特勤形象月曆」元月份圖。特勤中心提供。

國安局特勤中心重新包裝形象，推出「特勤形象月曆」。特勤中心提供

國安特勤人員因為總統府私菸案、士氣受到重挫，國安局特勤中心重新包裝形象，推出「特勤形象月曆」，讓外界了解特勤辛苦訓練一面。特勤中心上午在大直舉行「安維7號專精訓練結訓編成典禮」，現場發布「特勤形象月曆」，這是國安局特勤中心有史以來首度製作類似文宣。

這分月曆允文允武，將特勤不為人知的訓練，一併曝光。

特勤官員表示，月曆中的人物全由特勤人員親自上陣拍攝，莊珮甄其是其一。畢業於女性專業士官班第12期、92年班的莊珮甄，有健身教練資格，在特勤月曆擔任3月份主角，畫面呈現她進行重訓時結實的身材與柔美線條，成為特勤中心力推的形象人物。

莊珮甄說，剛進入特勤的時候，其中一個測驗項目是舉重的推舉100下，記得當時為通過測驗非常辛苦，而且每年都是為了體能鑑測在運動，在兩年前，因為朋友約一起上健身房，開始接觸重訓。在重訓一段期間後，改善善了長期的腰痠背痛和上背駝背，肌力和體力都變好了，而近半年開始有許多同事加入核心肌群的訓練，特勤人員每天在腰部扎著許多裝備，而且還要久站，當核心肌群經過了一段時間訓練，在執行勤務上有許多幫助。

(中時 )