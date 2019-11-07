金門有300多種鳥類，定期來訪的冬候鳥讓溼地繽紛多姿。（李金生攝）

金門強打新亮點深度旅遊，縣府觀光處長丁健剛帶領團隊跨海赴台，展開一連5場的旅行社推介會，期待金門豐富多樣的人文美景、地方美食，招來遊客全島吃喝玩樂，留下舒心暢快的美好回憶。

縣府繼10月31日於金門辦理首場推介會後，緊接著展開11／5台中場、11／6桃園場、11／8台北場、11／12台南場和11／13高雄場等5場觀光推介會，目標對準親子樂遊、工商團體、獎勵旅遊等客群，全方位介紹金門觀光資源，包括最近配合老兵重返英雄島，洋溢懷舊情調的31處新景點在內。

金門強打新亮點深度旅遊，縣府觀光處長丁健剛帶領團隊跨海赴台，展開一連5場的旅行社推介會。（金門縣府提供／李金生金門傳真）

旅行業者出席台中場推介會，場面十分熱鬧。（金門縣府提供／李金生金門傳真）

縣府也預告明年各類大型觀光活動，提供業者及早因應並納入遊程包裝。金門當地旅行業者也到場推廣獨家遊程及各項優惠方案。5日台中場吸引多達88名業者參與，台中市旅行公會張進丁理事長親自出席共襄盛舉；6日桃園推介會也有41家業者參與，與會包括桃園市政府觀光旅遊局長楊勝評、桃園市金門同鄉會副理事長陳宗祿、金門縣旅行公會理事長林永標、桃園航空城公司副總經理張凱傑等人。

小金門的檳榔香芋入口即化，美味讓人讚不絕口。（李金生攝）

縣府觀光處團隊期待台灣旅行業者和遊客對金門的自然與人文資源有進一步認識，看到好美、好吃、好玩的金門，已從昔日戰地蛻變成浪漫島嶼，也盼望在展現金門觀光延伸度和穿透力的推介活動中，拓展來自寶島的多元客源，讓金門觀光邁向沒有淡季的新目標。

(中時 )